Lamborghini lança pistas sobre o seu primeiro EV

Conversas de bastidores na imprensa especializada apontam para um GT de quatro lugares com chegada ao mercado entre 2025 e 2027.

A confirmação de que a Lamborghini já está a trabalhar no seu primeiro EV chegou no início da primavera de 2021 pela voz do próprio CEO da marca, Stephan Winkelmann. E mais não adiantou acerca do projeto. Mas agora começaram a surgir conversas de bastidores entre a imprensa da especialidade sobre a forma do veículo.

De acordo com a Automotive News, o primeiro carro eléctrico da Lamborghini poderá vir a ser um GT de duas portas com dois lugares na frente e dois atrás, semelhante ao que se vê no Porsche 911. Isso faria deste EV o primeiro quatro lugares da marca desde o Espada, que encerrou sua produção em 1978.

A Lamborghini vai desenvolver o seu EV em colaboração com a Porsche e a Audi. Apesar disso, será improvável que o carro partilhe uma plataforma eléctrica com a do Taycan ou mesmo a do próximo Audi A6 e-tron. Talvez venha a ser a Plataforma de Sistemas Escaláveis do Grupo VW, ainda em desenvolvimento, o que significa que o primeiro modelo elétrico da Lamborghini terá a sua chegada ao mercado entre 2025 e 2027.