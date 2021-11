Toyota vai lançar o Aygo X, um mini crossover urbano

Sob o capot estará versão atualizada do bloco 1.0 de três cilindros que aliada ao baixo peso do conjunto permitirá consumos homologados a rondar os 4,7 l/100 km. Os 72 cv de potência máxima permitem acelerar de 0 a 100 km/h em 15,6 segundos e atingir os 158 km/h de velocidade máxima.

O Aygo X (leia-se Aygo Cross) abre a porta à nova geração do citadino, com a curiosidade da Toyota se estrear no formato de pequeno crossover do segmento A. Desenvolvido no centro europeu da marca e pensado para satisfazer os requisitos dos utilizadores europeus, o Aygo X nasce sobre a variante GA-B da nova plataforma modular da Toyota (TNGA) sobre a qual também assenta a actual geração Yaris e o crossover Yaris Cross.

O Aygo X é substancialmente maior face ao anterior Aygo, com os agora 3,7 m de comprimento a representar mais 23,5 cm, ao passo que a distância entre eixos cresceu 9 cm e a largura 12,5 cm, o que permite aumentar significativamente as cotas habitáveis. O mesmo se passa com a bagageira, com os agora anunciados 231 litros a representar acréscimo em mais de 60 litros face ao modelo apresentado em 2005. Não obstante a altura também ter aumentado 5 cm, o efeito do tejadilho (mais baixo ao centro) ajuda a criar a sensação de um modelo tipicamente do segmento A.

O formato crossover confere ao Aygo X uma superior distância ao solo, com mais 11 mm, e uma posição de condução elevada em 55 mm que, conjugada com o novo ângulo de inclinação do pilar A, contribui para uma melhor visibilidade sobre a estrada. O tejadilho retrátil em lona está disponível opcionalmente, aumentando o carácter lúdico do modelo.

O Aygo X não dispensa as tecnologias multimédia, com sistema multimédia Toyota Smart Connect que pode ter ecrã tátil de 9’’, carregamento indutivo para telemóveis, aplicações para smartphone e sistema de navegação baseado na ‘cloud’ que permite obter informações de trânsito em tempo real. Sistema de pré-colisão, deteção de peões e de ciclistas, reconhecimento de sinais de trânsito ou cruise control adaptativo são outras das mostras tecnológicas ao serviço da segurança em estrada.