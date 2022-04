Smart #1, corte com o passado

Smart cortou com o passado a apostou num design radicalmente diferente com este SUV eléctrico.

Famosa pelos seus pequenos citadinos, a Smart acabou de lançar o seu maior modelo até agora: o Smart #1. Este crossover eléctrico compacto oferece um estilo diferente do tradicional, bem como um interior de alta tecnologia e uma gama eléctrica impressionante.

Com chegada ao mercado europeu antes do final do ano, o Smart #1 é mais uma alternativa a outros pequenos carros eléctricos como o Renault ZOE e o Peugeot e-208. Juntar-se-á também a uma crescente linha de crossovers eléctricos de tamanho mais pequeno, que inclui o Opel Mokka-e.

Sendo um SUV, o #1 é um grande desvio em termos de design em relação aos modelos anteriores da marca. O tejadilho do carro foi concebido para parecer flutuante e está estampado com o logótipo Smart no pilar C. Os compradores podem personalizar o seu #1 com uma variedade de combinações de duas cores de carroçaria e tejadilho, e estão disponíveis tamanhos de rodas de até 19 polegadas.