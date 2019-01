Cerca de 20 feridos em explosão numa padaria em Paris

Uma fuga de gás estará na origem do incidente registado ao início deste sábado.

A forte explosão ocorrida nas primeiras horas da manhã numa padaria em Paris deixou cerca de 20 pessoas feridas, segundo informações do Le Monde. Os bombeiros acorreram ao local para combater o incêndio que se seguiu.

Segundo informações da Polícia à agência Reuteurs, há duas pessoas em estado de emergência médica, sete feridos gravemente, e outros 11 mais ligeiramente.

Eram 9 horas locais (7 horas em Cabo Verde) quando uma explosão interrompeu a calma manhã na rua de Trévise, no 9º bairro de Paris, uma zona turistica e com vários hoteis.

As autoridades ainda estão a investigar as causas do incidente que está a ser atribuído a uma fuga de gás mas a informação ainda não foi oficialmente confirmada.

As autoridades francesas estão a pedir às pessoas para evitarem esta área.

O ministro francês do Interior, Christophe Castaner, compareceu ao local às 10 da manhã (hora local), Um helicopetero está a sobrevoar a região.

Paris foi colocada este sábado em alerta de segurança e 5000 polícias e gendarmes estão nas ruas mas devido a mais uma manifestação dos Coletes Amarelos.

Nas redes sociais já circulam imagens dos estragos provocados pela explosão, nomeadamente a destruição parcial do edifício que acolhia a padaria e os vários carros danificados.