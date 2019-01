Muro de Trump impulsiona anúncio de candidatura presidencial democrata

Com o slogan 'Uma nação, um destino', o democrata Julian Castro anunciou no sábado perante centenas de apoiantes a sua candidatura às presidenciais 2020 nos Estados Unidos da América.

“Sou candidato a Presidente dos Estados Unidos", declarou Castro, de 44 anos, no encontro com os seus apoiantes em San Antonio, Texas, a sua cidade de origem e da qual já foi mayor.

Neto de uma imigrante mexicana, Castro faz a declaração em pleno “shutdown” provocado pela exigência de Trump ao Congresso de uma verba de 5,7 mil milhões de dólares para construir um muro na fronteira com o México.

"Dizemos não à construção do muro e sim à construção de comunidades", proferiu o candidato no seu discurso a anunciar a intenção de ser o próximo presidente.

Castro começou a destacar-se na cena politica americana quando em 2012 discursou na convenção nacional democrata. Em 2016 o seu nome viria a ser referido como um dos prováveis candidatos à vice-presidência ao lado de Hillary Clinton.

Da ala dos democratas outros nomes têm sido também apontados como tendo intenção de disputar as primárias e chegar depois à Casa Branca, caso dos senadores Elizabeth Warren, Bernie Sanders e Kamala Harris, do antigo vice-presidente da era Obama Joe Biden ou do milionário Michael Bloomberg.

Outra candidatura já publicamente expressa é a da democrata Tulsi Gabbard, de 37 anos. A congressista eleita pelo Hawai para a Câmara dos Representantes anunciou na sexta-feira que está na corrida.

Com a sua candidatura para 2020, Julian Castro segue as pisadas dos republicanos Ted Cruz e Marco Rubio, ambos senedores e que disputaram a nomeação republicana com Trump em 2016.

“Muito crítico de Trump, Castro afirmou que hoje provavelmente não estaria no México se a atual política migratória estivesse em vigor quando a avó atravessou, ainda criança, a fronteira com o México, em 1922”, escreve a Lusa.

Castro vai lançar-se já em campanha e, segundo o New York Times, a sua primeira paragem vai ser em Porto Rico onde irá discursar para os sobreviventes do furacão Maria.