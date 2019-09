Morreu Robert Mugabe

A notícia foi avançada pela BBC, citando fonte da família. Mais tarde, foi confirmada pelo actual presidente do país, Emmerson Mnangagwa.

Cde Mugabe was an icon of liberation, a pan-Africanist who dedicated his life to the emancipation and empowerment of his people. His contribution to the history of our nation and continent will never be forgotten. May his soul rest in eternal peace (2/2)