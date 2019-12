Deslizamento de terras mata pelo menos 15 na maior cidade do Burundi

Pelo menos 15 pessoas morreram num deslizamento de terras na noite de domingo na maior cidade do Burundi, Bujumbura, devido a chuvas intensas, de acordo com o presidente da câmara local, citado hoje por agências noticiosas internacionais.

Segundo o presidente da câmara de Bujumbura, Freddy Mbonimpa, citado pela Associated Press, o deslizamento de terras na noite de domingo feriu ainda 30 outras pessoas e deixou dezenas de casas destruídas ou danificadas.

Uma das sobreviventes, uma mulher de 50 anos citada pela mesma fonte, refere que perdeu os seus quatro filhos e o seu marido, tendo apenas sobrevivido porque estava a trabalhar.

Outros residentes locais temem que o número de mortos aumente tendo em conta que muitos continuam desparecidos.

Numa visita aos bairros afetados, o ministro da Segurança do Burundi, Alian Guillaume Bunyoni, afirmou que as autoridades vão instalar abrigos provisórios para os que perderam as suas casas.

As fortes chuvas na África Oriental têm matado dezenas de pessoas. Anteriormente neste mês, as autoridades burundianas confirmaram a morte de pelo menos 28 pessoas devido a deslizes de terra.