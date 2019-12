Madrid proíbe uso de telemóveis nas salas de aulas

Medida será imposta no próximo ano lectivo.

O uso de telemóveis nas salas de aulas da Comunidade de Madrid vai passar a ser proibido a partir do próximo ano lectivo.

De acordo com o El Mundo, a medida do Governo regional, de Isabel Díaz Ayuso, é obrigatória para todos os estudantes do ensino não universitário, durante os “períodos escolares”, excepto quando utilizados para fins educativos ou em casos de alunos que precisam dos telemóveis “por razões de saúde ou incapacidade”.

A restrição vai afectar cerca de 800 mil estudantes de 1700 escolas públicas.

De acordo com o ministério da educação espanhol, esta medida visa melhorar os resultados académicos dos estudantes, especialmente daqueles que têm grandes problemas com o estudo, e combater o cyberbullying e bullying.

Até agora, em Madrid, cada escola tinha autonomia para decidir sobre o uso de telemóveis conforme considerava apropriado.

A partir do próximo ano lectivo, Madrid torna-se no terceiro Governo regional espanhol a adoptar a medida, depois da Galiza e Castela-Mancha.