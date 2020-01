​Pelo menos 12 migrantes mortos em naufrágio na Grécia

Pelo menos 12 migrantes morreram hoje no mar Jónico, ao largo da costa da ilha grega de Paxos, num naufrágio de uma embarcação que transportava cerca de 50 pessoas, indicou a guarda costeira grega.

"Até agora, 12 corpos foram encontrados. As operações de busca e de resgate prosseguem", indicou um responsável da guarda costeira helénica, precisando que as equipas destacadas no local conseguiram resgatar 21 pessoas.

A embarcação, que teria cerca de 50 migrantes a bordo, naufragou ao largo da ilha de Paxos e teria presumivelmente como destino final as costas italianas.

Seis embarcações de patrulha da guarda costeira grega e dois helicópteros estão envolvidos nas operações de resgate, segundo as autoridades locais.

Quatro cargueiros que navegam naquela zona também estão a participar nas operações.

Milhares de migrantes morreram nos últimos anos no Mar Mediterrâneo, que se tornou uma das rotas marítimas mais perigosas do mundo.

Em 2019, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) registou pelo menos 1.283 mortes no Mediterrâneo, que integra três grandes rotas migratórias: Mediterrâneo Oriental (da Turquia para a Grécia), Mediterrâneo Central (da Líbia para Itália e Malta) e Mediterrâneo Ocidental (de Marrocos para Espanha).

Segundo a mesma organização, pelo menos 19.164 migrantes morreram em naufrágios nos últimos cinco anos.

Em situações diferentes ocorridas na sexta-feira no Mar Egeu, as autoridades gregas resgataram pelo menos 73 migrantes.