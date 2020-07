Trump já reconhece, pandemia vai piorar antes de melhorar

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu hoje a gravidade da pandemia de COVID-19 no país, durante a sua primeira conferência de imprensa consagrada ao tema desde Abril.

"A pandemia vai, seguramente, infelizmente, piorar antes de melhorar. Não gosto muito de o dizer, mas é como é", disse Donald Trump na Casa Branca, em Washington, antes de apelar a "toda a gente" para usar uma máscara quando não é possível o distanciamento físico.

Satisfeito com o avanço nas investigações científicas sobre possíveis vacinas para a COVID-19, bem como da resolução da falta de testes e de ventiladores, o Presidente norte-americano adoptou, pela primeira vez, segundo a France-Presse (AFP), um tom alarmista sobre a propagação da pandemia no sul e no oeste do país, além de "implorar" aos jovens para "evitar os bares lotados".

"Como sabem, nas últimas semanas observámos uma subida inquietante dos casos em várias regiões do nosso sul", disse Donald Trump, citado pela AFP.

O Presidente dos Estados Unidos assinalou ainda que foram salvas "potencialmente milhões de vidas com os confinamentos iniciais", mas manifestou-se "muito consciente" acerca da doença, a COVID-19.

"Colocaremos um fim muito rápido à doença com tratamentos terapêuticos e com uma vacina. O vírus vai desaparecer, desaparecerá", afirmou Donald Trump, afirmando que a responsabilidade da situação sanitária é partilhada entre ele e os governadores dos Estados.

O apelo a "toda a gente" para que use máscara segue-se a uma publicação na rede social Twitter na segunda-feira, em que advogou o seu uso como um gesto "patriótico", depois de ter permanecido durante muito tempo com uma posição ambígua sobre o tema.

"Muita gente diz que é patriótico usar uma máscara quando é impossível distanciar-se socialmente. E não há ninguém mais patriótico do que eu", escreveu Donald Trump, na segunda-feira, na sua conta pessoal na rede social Twitter, numa publicação acompanhada de uma fotografia sua com uma máscara.