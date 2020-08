COVID-19 já matou mais de 680 mil pessoas em todo o mundo

Segundo o último balanço feito pela Agência France-Presse (AFP) com base em dados oficiais, a pandemia da COVID-19 já matou pelo menos 680.014 pessoas em todo o mundo e infectou 17.638.510 desde Dezembro.

Do total de casos de infecção oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios desde o final do ano passado, pelo menos 10.156.500 foram considerados curados.

O número de casos diagnosticados só reflecte, no entanto, uma fracção do número real de infecções, já que alguns países testam apenas casos graves, outros fazem os testes para rastreio e muitos países mais pobres só têm capacidade limitada de fazer teste.

Na sexta-feira, foram contabilizadas 6.469 novas mortes e 286.453 novos casos de COVID-19 em todo o mundo.

Os países que registaram mais mortes nos seus últimos relatórios de balanço foram os Estados Unidos, com 1.442 novas mortes, o Brasil (1.212) e a Índia (764).

Os Estados Unidos são o país mais afectado tanto em termos de vítimas mortais como de infecções, com 153.314 mortes e 4.562.170 casos, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins.

Pelo menos 1.438.160 pessoas foram declaradas curadas no país.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afectados são o Brasil, com 92.475 mortos e 2.662.485 casos, o México, com 46.688 mortos e 424.637 casos, o Reino Unido, com 46.119 mortos e 303.181 casos, e a Índia com 36.511 mortos e 1.695.988 casos.

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é a que apresenta o maior número de mortes em relação à sua população, com 85 mortes por cada 100.000 habitantes, seguida do Reino Unido (68), de Espanha (61), do Peru (58) e da Itália (58).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 84.337 casos (45 novos nas últimas 24 horas), incluindo 4.634 mortes e 78.989 recuperações.

A Europa totalizava 210.200 mortes e 3.177.936 casos às 11:00 TMG (12:00 em Lisboa), enquanto a América Latina e as Caraíbas registavam 197.544 mortes e 4.828.413 casos.

Os Estados Unidos e o Canadá contabilizavam 162.278 mortes e 4.678.286 casos, enquanto na Ásia se somavam 62.779 mortes e 2.848.811 casos.

O Médio Oriente contabilizava 27.321 mortes e 1.156.750 casos, África 19.660 mortes e 929.326 casos e Oceânia 232 mortes e 18.995 casos.

Esta avaliação foi realizada usando dados recolhidos pela AFP junto das autoridades nacionais de saúde e com informações da Organização Mundial da Saúde.

Em Portugal, morreram 1.735 pessoas das 51.072 confirmadas como infectadas, de acordo com o boletim mais recente da Direcção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de Dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.