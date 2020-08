Previsões de Meteorologia apontam para um possível fenómeno La Niña

Agência da ONU diz que ocorrência deve ser marcada por temperaturas acima da média entre Setembro e Novembro. Último La Niña teve uma intensidade que variou entre fraca a moderada em 2007 e 2008. 2020 pode ser um dos anos mais quentes da história.

A Organização Meteorológica Mundial, OMM, disse haver uma probabilidade de 60% de ocorrência do um evento climático La Niña de intensidade fraca no período entre Setembro e Novembro deste ano.

A agência das Nações Unidas publicou a actualização do El Niño/La Niña apontando que deverão predominar temperaturas acima da média, apesar da tendência do La Niña ser de baixas temperaturas globais.

O fenómeno natural envolve flutuações nas temperaturas da superfície da parte equatorial do Oceano Pacífico. Ao mesmo tempo ocorrem mudanças na circulação atmosférica com grande influência nos padrões de tempo e clima que estão associados a riscos de chuvas fortes, inundações e secas.

O efeito é oposto ao El Niño que normalmente provoca o aquecimento das temperaturas globais.

O secretário-geral da OMM, Petteri Taalas, disse que mesmo se o evento La Niña vier a ocorrer, o arrefecimento não será suficiente para contrabalançar o impacto da mudança climática induzida pelos seres humanos.

Segundo o responsável, 2020 está em vias de ser um dos anos mais quentes da história. As condições climáticas extremas devem variar de temperaturas escaldantes e incêndios florestais a inundações e ondas de calor marinhas.

Para Taalas, essa situação é provocada “em grande parte devido aos gases de efeito estufa, e não aos factores climáticos que ocorrem naturalmente.

De acordo com a Actualização Global Sazonal do Clima da OMM, que complementa os boletins El Niño / La Niña, as temperaturas da superfície do mar de Setembro a Novembro de 2020 devem ficar acima da média.

Essa situação, em grande parte do globo, influenciará as temperaturas da superfície terrestre. É pouco provável que ocorra uma temperatura abaixo da média em áreas terrestres, com maiores chances de temperaturas acima do normal dominando.

Taalas destaca que a “tendência do aquecimento global também contribui para a previsão da temperatura da superfície do mar e da temperatura do ar.

O período entre Setembro a Novembro poderá ser marcado por chuvas sazonais abaixo do normal no Corno da África e na África Austral e em todo o Pacífico ocidental e sudeste.

Por outro lado, há probabilidades de chuvas acima do normal no sul e sudeste da Ásia e em partes da Austrália.

As temperaturas da superfície do mar estarão abaixo da média na área oriental do Oceano Pacífico, “possivelmente atingindo os limiares de La Niña antes do quarto trimestre de 2020”.

O último La Niña teve curta duração, com intensidade de fraca a moderada. O fenómeno climático começou em Novembro de 2017 e terminou em Abril do ano seguinte.