A próxima cimeira UE-África está marcada para dia 09 de Dezembro, em Bruxelas, uma “reunião estratégica” com os líderes da União Africana (UA), anunciou hoje o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

“Tivemos hoje um debate estratégico sobre África, de preparação do nosso encontro com os líderes da UA em 09 de Dezembro”, anunciou Michel na conferência de imprensa final da reunião do Conselho Europeu.

A cimeira reunirá os líderes das instituições da União Europeia e os da União Africana.