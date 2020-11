Joe Biden eleito Presidente dos EUA

A agência Associated Press (AP) noticiou que o democrata Joe Biden tornou-se hoje no 46.º Presidente dos Estados Unidos da América ao derrotar o seu adversário republicano e detentor do cargo, Donald Trump

A CNN, a NBC, a CBS e a ABC foram os primeiros meios de comunicação a projectar Joseph R. Biden Jr. como o 46º Presidente dos Estados Unidos da América. A Associated Press e a Fox News também deram a vitória a Biden, assim como o The Guardian e a BBC no Reino Unido. Os meios de comunicação atribuíram o estado da Pensilvânia ao candidato democrata, e Biden atingiu assim 273 grandes eleitores no Colégio Eleitoral, acima dos 270 necessários para assegurar a Presidência. Às vésperas de completar 78 anos de idade, Joe Biden é o presidente mais idoso de toda a história dos EUA. Com vasta experiência política, o democrata é formado em história, ciência política e direito. Foi vice-presidente de Barack Obama entre 2009 e 2017. Antes disso, entre 1973 e 2009, Biden exerceu seis mandatos consecutivos como senador do Estado de Delaware, onde viveu quase toda a sua vida. Com a derrota, Donald Trump tornou-se no 11.º Presidente a não conseguir ser reeleito para um segundo mandato.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.