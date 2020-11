Vacina da Pfizer é 90% eficaz contra COVID-19

A farmacêutica americana Pfizer divulgou, hoje, novos resultados da última fase de testes de sua vacina contra o novo coronavírus, desenvolvida em parceria com a farmacêutica alemã BioNTech. A empresa afirma que a vacina experimental se mostrou mais do que 90% eficaz em participantes que não contraíram o vírus depois de uma semana da administração da segunda dose necessária da imunização.

A Pfizer avaliou que 94 dos 43.538 voluntários que participam dos testes foram infectados pela doença. São necessários 164 casos confirmados para caracterizar a vacina como totalmente funcional. Se os resultados se mantiverem, o nível de protecção colocaria a vacina da Pfizer no mesmo nível de outras vacinas infantis altamente eficazes para doenças como o sarampo.

A expectativa da farmacêutica é pedir uma aprovação emergencial ao Food and Drug Administration na terceira semana do mês de Novembro. Até o final do ano, Pfizer terá fabricado doses suficientes para imunizar entre 15 e 20 milhões de pessoas, conforme os executivos da empresa.

“Este é um momento histórico”, disse Kathrin Jansen, vice-presidente sénior e chefe de pesquisa e desenvolvimento de vacinas da Pfizer, numa entrevista, citada pela New York Times. “Esta foi uma situação devastadora, uma pandemia, e embarcamos em um caminho e uma meta que ninguém jamais alcançou - chegar a uma vacina dentro de um ano”.

Das 47 vacinas em fases de testes, apenas 10 estão na fase 2, a última antes de uma possível aprovação. Entre elas estão a vacina chinesa da Sinovac Biotech, a também chinesa da Sinopharm, a britânica de Oxford em parceria com a AstraZeneca, a americana da Moderna, da Pfizer e BioNTech, a russa do Instituto Gamaleya, a chinesa CanSino, a americana Janssen Pharmaceutical Companies e a também americana Novavax.