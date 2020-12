Biden nomeia responsável pela Saúde

O Presidente eleito dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, escolheu o procurador-geral da Califórnia, o latino Xavier Becerra, para dirigir o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, pasta fundamental no combate à covid-19, anunciou a imprensa.

Segundo o jornal The New York Times, que citou no domingo responsáveis envolvidos nas discussões sobre a transição, Joe Biden optou por Becerra, natural de Sacramento (Califórnia), após as queixas do Lobby Hispânico do Congresso sobre o escasso número de latinos no futuro executivo.

As fontes citadas pelo diário norte-americano precisaram que a eleição de Becerra, 62 anos, converteu-se numa opção clara para Biden nos últimos dias e constituiu uma surpresa, pelo facto de o seu perfil estar mais orientado para temas de justiça penal, imigração e política fiscal, e era apontado como um possível candidato a procurador-geral do país.

No entanto, e na qualidade de procurador-geral da Califórnia, liderou os esforços para proteger a Lei de Proteção e Cuidado ao Paciente (ACA ou "Obamacare"), face às intenções dos republicanos em anular esta lei federal.

Após a eventual confirmação pelo Senado da sua nomeação para o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS, na sigla em inglês), enfrentará o desafio de dirigir este departamento num momento vital da pandemia do novo coronavírus que já provocou nos EUA mais de 282.000 mortos e mais de 14,7 milhões de pessoas infectadas, e que atingiu em particular as minorias, quer latinos como afro-americanos.