Duas agências da ONU unem-se para promover comunidades e cidades digitais

Metade da população global vive em centros urbanos, 3,5 biliões de pessoas. ONU estima que até 2050 este número poderá subir para 5 biliões. Iniciativa reúne governos, sociedade civil, sector privado e académicos

A União Internacional de Telecomunicações, UIT, e o Programa da ONU para Assentamentos Humanos, ONU-Habitat, firmaram um acordo para promover a transformação digital das cidades.

A parceria quer promover inclusão social, desenvolvimento sustentável dos centros urbanos e os direitos humanos.

A iniciativa quer incentivar o investimento responsável e financiar as chamadas cidades inteligentes, diálogo inclusivo e o suporte de tecnologias digitais.

As agências da ONU afirmam que para desafios que vão desde as mudanças climáticas até a pandemia de Covid-19, as tecnologias de informação oferecem novas soluções para os problemas que as comunidades e as cidades enfrentam à volta do mundo.

O secretário-geral da UIT, Houlin Zhao, afirmou que esta nova cooperação está comprometida em reduzir a desigualdade e a pobreza assim como com a necessidade de promover a inclusão social e alcançar o desenvolvimento sustentável urbano.

Já para a directora do ONU-Habitat, Maimunah Mohd Sharif, as tecnologias digitais e os dados oferecem escolhas e decisões baseadas em informação.