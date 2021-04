Ataque com veículo armadilhado faz pelo menos 25 mortos no Afeganistão

Pelo menos 25 pessoas morreram e 60 ficaram feridas hoje num atentado com um veículo carregado de explosivos no leste do Afeganistão, que provocou também o desabamento de edifícios e danos no principal hospital da zona.

“A poderosa explosão danificou e destruiu casas numa área até um quilómetro. A maioria dos mortos foi encontrada sob os escombros. Temos cerca de 25 pessoas mortas e mais de 60 feridas”, afirmou Hasibullah Stanekzai, presidente do Conselho Provincial de Logar, onde aconteceu o ataque, em declarações à agência espanhola Efe. Stanekzai fazia uma actualização do balanço do ataque apenas alguns minutos depois de serem reportados dois mortos e 40 feridos, mas o porta-voz do Ministério do Interior, Tariq Arian, já tinha afirmado em comunicado que “o número [de mortos e feridos] pode aumentar porque vários telhados desabaram sobre pessoas, estudantes e transeuntes”.

