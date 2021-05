Covid-19: Pandemia já matou mais de 3,2 milhões de pessoas no mundo

A pandemia do novo coronavírus matou, até hoje, pelo menos 3.294.812 pessoas no mundo, desde o final de Dezembro de 2019, segundo um levantamento realizado pela agência de notícias AFP a partir de fontes oficiais.

Mais de 158.221.430 casos de infecção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia.

Os números são baseados em relatórios diários das autoridades de saúde de cada país e excluem as revisões posteriores de agências estatísticas, como ocorre na Rússia, Espanha e Reino Unido.

No domingo, foram registadas em todo o mundo 10.378 novas mortes e 686.590 novos casos.

Os países que registaram o maior número de mortes nos seus relatórios relativos às últimas 24 horas foram a Índia, com 3.754 novas mortes, o Brasil (1.024) e a Colômbia (495).

Os Estados Unidos são o país mais afectado em termos de mortes e casos, com 581.755 mortes para 32.707.993 casos, de acordo com o levantamento realizado pela Universidade Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afectados são o Brasil, com 422.340 mortes e 15.184.790 casos, a Índia, com 246.116 óbitos (22.662.575 casos), o México, com 218.985 mortes (2.365.792 casos) e o Reino Unido, com 127.605 óbitos (4.434.860 casos).

Entre os países mais atingidos, a Hungria é o que apresenta o maior número de mortes em relação à sua população, com 295 mortes por cada 100.000 habitantes, seguida pela República Checa (277), Bósnia-Herzegovina (268), Montenegro (245) e Macedónia do Norte (244).

A Europa totalizava hoje 1.092.979 mortes para 51.550.082 casos, a América Latina e Caraíbas 954.972 óbitos (29.931.605 casos), os Estados Unidos e Canadá 606.381 mortes (33.994.659 casos), a Ásia 379.747 óbitos (29.970.589 casos) e o Médio Oriente 135.224 mortes (8.094.629 casos).

A África registou 124.449 mortes (4.635.864 casos) e a Oceânia 1.060 óbitos (44.011 casos).

Desde o início da pandemia, o número de testes realizados aumentou substancialmente e as técnicas de rastreamento e despistagem melhoraram, levando a um aumento no número dos contágios declarados.