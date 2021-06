Dois civis e três terroristas mortos ontem em ataques distintos no Níger

Dois civis morreram na terça-feira num ataque na região de Tillabéri, oeste do Níger, enquanto no sudeste do país o exército repeliu um ataque do grupo jihadista Boko Haram, matando três agressores, adiantaram hoje fontes militares e de segurança.

"Dois civis foram friamente assassinados na terça-feira num ataque terrorista na aldeia de Fantio", disse à AFP uma fonte securitária baseada na zona onde as fronteiras do Níger, Mali e Burkina Faso são próximas. As vítimas são um director escolar e um inspetor da polícia reformado, "surpreendidos durante o sono", segundo a fonte ouvida pela AFP os assaltantes chegaram de moto. "Como os militares patrulham a zona", os alegados jihadistas "já não atacam em massa, mas sim em pequenos grupos", disse um autarca local. Também na terça-feira, cerca das 18:40, "elementos das Forças de defesa e segurança (FDS) repeliram um novo ataque do Boko Haram em Bosso", no sudeste do Níger, indicou, em comunicado publicado na rede social Facebook a força multinacional mista, que junta a Nigéria, o Chade, os Camarões e o Níger. Do lado das forças terroristas, três atacantes foram mortos e um veículo destruído, entre os militares não houve vítimas a registar, adiantou a FDS, acrescentando que foram apreendidas armas de fogo aos jihadistas. Os restantes atacantes fugiram em quatro veículos em direção ao Lago Chade, estando a ser perseguidos pelas forças militares por via terrestre e aérea. O ataque acontece dois dias depois do regresso de cerca de 6.000 pessoas à localidade de Baroua, perto de Bosso, que fugiram em 2015 dos ataques jihadistas. O primeiro ataque do Boko Haram no Níger aconteceu a 06 de Fevereiro de 2015, em Bosso.

