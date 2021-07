Morreram em Cuba cinco generais históricos nos últimos 10 dias

Cuba testemunhou nos últimos 10 dias a morte de cinco generais que ao longo de várias décadas integraram as forças armadas do país caribenho, divulgaram hoje as agências internacionais.

O óbito mais recente foi o do brigadeiro-general Armando Choy Rodríguez que morreu na segunda-feira aos 87 anos, segundo confirmou a Universidade Central de Las Villas, citada pela agência espanhola EFE, sem dar pormenores sobre a causa de morte. Nascido em 1934, Choy Rodríguez foi um dos fundadores do Movimento 26 de Julho, movimento revolucionário fundado por Fidel Castro contra o ditador Fulgencio Batista e que teria um papel determinante na Revolução Cubana (1953-1959). No domingo, o Ministério das Forças Armadas Revolucionárias (Minfar) divulgou a morte de Manuel Lastres Pacheco, um outro general na reserva que lutou como soldado na guerrilha na Sierra Maestra (montanhas no sudeste da ilha caribenha), durante a Revolução Cubana, sob as ordens do comandante Ernesto "Che" Guevara. Nos dias anteriores, as autoridades cubanas já tinham igualmente anunciado a morte de outros três generais na reserva: Rubén Martínez Puente, Marcelo Verdecia Perdomo e Agustín Peña.

