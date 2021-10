Prémio Nobel da Química 2021 para cientistas responsáveis por ferramenta que cria moléculas

O prémio Nobel da Química de 2021 foi para o alemão Benjamin List e para o norte-americano David MacMillan, que criaram uma ferramenta de construção de moléculas, anunciou hoje a Real Academia das Ciências sueca.

A distinção para a ferramenta molecular, chamada “organocatálise assimétrica”, foi anunciada pelo secretário-geral da organização, Goran Hansson.

Os catalisadores são substâncias que controlam e aceleram as reacções químicas mas que não figuram no seu produto final e constituem ferramentas fundamentais na química.

Durante muito tempo, os investigadores da área só reconheciam dois tipos de catalisadores, os metais e as enzimas.

Benjamin List e David MacMillan, ambos com 53 anos, “recebem o Nobel por terem, em 2000, independentemente um do outro, afinado um terceiro tipo de catalisador, a organocatálise assimétrica”, um domínio que se desenvolveu “com uma rapidez prodigiosa” desde então”, afirmou o júri do prémio.

A ferramenta desenvolvida por estes cientistas é utilizada na investigação de novos produtos farmacêuticos e fez com que a química possa ser mais ecológica, destacou também o painel.