Naufrágio na costa de Espanha deixa quatro mortos e 21 desaparecidos

Quatro migrantes morreram num naufrágio na costa da província de Cádis, no sul da Espanha, anunciaram hoje as equipas de resgate espanholas, que ainda procuram 21 pessoas desaparecidas.

Três sobreviventes - que alertaram sobre os desaparecidos - foram localizados e resgatados na quinta-feira pouco antes das 21:00 (18h00 em Cabo Verde).

Dois homens estavam a bordo do barco ao lado do cadáver de uma terceira pessoa, disse o porta-voz. Uma mulher foi resgatada viva das águas do mar e outros três corpos foram também recuperados.

Um aviso de busca foi emitido para os navios que circulam na área na tentativa de encontrar as outras pessoas que estavam nesta embarcação que naufragou, disse à agência de notícias AFP um porta-voz de salvamento marítimo espanhol.

O barco estava a cerca de 70 quilómetros a oeste do Cabo de Trafalgar, de acordo com o resgate marítimo espanhol, que interveio após ser avisado por um navio.

De acordo com os sobreviventes, um total de 28 pessoas estavam inicialmente no barco.

As tragédias da imigração são recorrentes na costa de Espanha, aonde os migrantes tentam chegar, apesar do perigo, principalmente da costa marroquina ou argelina.

A Espanha geralmente é apenas uma escala para esses migrantes, cujo destino final costuma ser a França.

Um total de 27.136 migrantes chegaram por via marítima à Espanha continental ou aos arquipélagos das Ilhas Baleares ou das Canárias entre janeiro e o final de setembro, de acordo com os últimos dados do Ministério do Interior espanhol.

Trata-se de um aumento de 53,8% em relação ao mesmo período de 2020.

De acordo com dados divulgados pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), no final de setembro, 2021 é "o ano mais letal na rota migratória para a Espanha", com pelo menos 1.025 mortos na tentativa de ingressar na Espanha ou em seus arquipélagos.