Polónia alimenta o medo de um ‘Polexit’

O desafio sem precedentes lançado pelo primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, a um dos princípios jurídicos fundamentais da União Europeia, agravou seriamente a disputa do seu governo com Bruxelas. E alimentou as preocupações de que a Polónia se dirige para a porta, descrita como “Polexit”.

A França diz que tal saída é agora um “risco de facto”. No final da sexta-feira, os ministros dos negócios estrangeiros francês e alemão repreenderam a Polónia, dizendo que a adesão à UE dependia da “adesão completa e incondicional aos valores e regras comuns” e que isto não era “simplesmente um compromisso moral”. É também um compromisso legal”. A Comissão Europeia advertiu que usará todos os seus poderes contra a Polónia. Na quinta-feira, o Tribunal Constitucional polaco decidiu que artigos chave de um dos principais tratados da UE eram incompatíveis com o direito polaco, rejeitando de facto o princípio de que o direito da UE tem primazia sobre a legislação nacional em determinadas áreas judiciais. Proteger a reforma polaca “Em termos práticos, esta decisão introduz aspectos de um Polexit legal porque irá aprofundar o problema da cooperação judicial entre tribunais polacos e europeus, em particular o reconhecimento mútuo das sentenças”, disse Patryk Wachowiec, investigador do Centro para o Estado de Direito de Bingham à BBC. “Penso que eles estão a tentar proteger a sua reforma do sistema judicial”. Jacek Karnowski, editor-chefe do semanário pró-governamental Sieci, disse à BBC que Polexit era “inimaginável e irrealista”, embora tenha dito que o tema era agora um assunto de discussão. A Polónia, tal como o Reino Unido, era uma nação independente orgulhosa, disse ele, mas “muito mais fraca, infelizmente”. A corrente do PiS acreditava que a Polónia devia defender a sua soberania e não ser tratada como um membro de segunda classe, disse. Vê Bruxelas como o agressor, ultrapassando os seus poderes e inventando novas ferramentas para obrigar a Polónia a reverter as reformas. “Os funcionários governamentais sentem que estão a ser enganados por Bruxelas. A decisão de quinta-feira foi decidida, em certo sentido, pela posição da UE”, disse ele. Na sua opinião, Bruxelas montou uma armadilha à Polónia. “Há a possibilidade de a Polónia ser empurrada para fora da UE porque já podemos ver que estamos a ser empurrados para fora”. Ele diz que Varsóvia está a ser oferecida uma escolha entre ser uma “colónia legal” de Bruxelas ou deixar a UE. “Se o governo dissesse que queremos partir, haveria uma mudança de governo, portanto é uma armadilha montada por Bruxelas”. Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1037 de 13 de Outubro de 2021.

