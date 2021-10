Chefe jihadista abatido em operação da força militar francesa no Mali

Uma operação da força militar francesa Barkhane que actua no Mali abateu um chefe 'jihadista' de um grupo leal à Al-Qaida e quatro outros membros numa intervenção em Gourma, norte do país, informaram hoje fontes diplomáticas e de segurança.

O chefe 'jihadista' Saghid Ag Alkhoror do Grupo de Apoio do Islão e Muçulmanos (Jnim), conhecido por Abu Nassar, e quatro dos seus combatentes, foram mortos no sábado durante uma operação aérea da Barkhane na localidade de Tin Assakok, indicou a agência noticiosa Efe.

As forças francesas estão presentes no Mali há oito anos, a pedido das autoridades locais, para combater grupos islamitas radicais, mas os resultados desta operação têm sido muito criticados nos últimos anos, incluindo os seus "efeitos colaterais" que têm atingido a população civil.

A instabilidade do Mali prolonga-se desde o golpe de Estado de 2012, quando grupos tuaregues rebeldes e organizações 'jihadistas' assumiram o controlo do norte do país durante 10 meses.

O país do Sahel regista uma situação de grande instabilidade, com uma forte pressão 'jihadista' e dois golpes de Estado em menos de um ano, e um processo de transição que ainda não foi concluído. As eleições gerais, que devem culminar esta fase transitória, ainda não têm data marcada.