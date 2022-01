Pânico causa pelo menos uma dúzia de mortos em santuário na Índia

​Pelo menos 12 pessoas morreram hoje e 13 ficaram feridas num movimento de pânico, no acesso a um santuário no estado indiano de Caxemira, disseram as autoridades.

“Pelo menos 12 morreram e 13 ficaram feridos”, disse um responsável, que pediu o anonimato, à agência de notícias France-Presse. “O balanço poderá agravar-se pois a estrada que leva ao santuário, situado no topo de uma colina, está apinhada de fiéis, que tentam chegar ao topo, por ocasião das tradicionais orações de Ano Novo”, acrescentou. Mata Vaishno Devi é um dos santuários hindus mais frequentados no norte da Índia e todos os dias recebe dezenas de milhares de pessoas que vão orar. Um outro responsável encarregado da gestão de catástrofes confirmou o número de mortos, e precisou que o movimento de pânico ocorreu perto das 02:45 (20:45 de sexta-feira em Cabo Verde). O Governo pediu a abertura de um inquérito sobre o incidente no santuário Mata Vaishno Devi”, declarou. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, declarou estar “extremamente entristecido pela perda de vidas humanas”, acrescentando estar em contacto com as autoridades locais. Modi enviou também as “condolências às famílias enlutadas” e desejou uma rápida recuperação aos feridos.

