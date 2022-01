Presidente do Conselho Europeu lamenta morte de David Sassoli

O presidente do Conselho Europeu expressou hoje a sua tristeza e comoção após a morte do líder do Parlamento Europeu, David Sassoli, esta madrugada, aos 65 anos, após mais de duas semanas hospitalizado em Itália.

"Sinto-me triste e comovido após o anúncio da morte do presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli", escreveu Charles Michel na sua conta na rede social Twitter. "Sentimos a falta do seu calor humano, da sua generosidade, da sua simpatia e do seu sorriso. Sinceras condolências à sua família e amigos", acrescentou. Pouco antes já a presidente da Comissão Europeia lamentara a morte de Sassoli, também no Twitter. "Entristece-me profundamente a morte de um grande europeu e italiano", escreveu Ursula von der Leyen. "David Sassoli era um jornalista apaixonado, um extraordinário presidente do Parlamento Europeu e, sobretudo, um querido amigo. Os meus pensamentos estão com a sua família. Descansa em paz, caro David", concluiu. O presidente do Parlamento Europeu morreu hoje aos 65 anos de idade, após mais de duas semanas num hospital em Itália, devido a uma disfunção do seu sistema imunitário. A maltesa Roberta Metsola, do Partido Popular Europeu (PEE), é a favorita para suceder ao dirigente socialista italiano, que assumiu o cargo no verão de 2019.

