Sarkozy apela ao voto em Emmanuel Macron nas presidenciais francesas

Antecessor de Macron afirmou que, dada a importância destas eleições, decidiu abdicar do seu direito de voto secreto e anunciar a sua escolha, a que considera mais acertada para o país.

O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy decidiu, esta terça-feira, anunciar que irá votar em Emmanuel Macron nas presidenciais francesas no sentido de apelar aos franceses que votem no mesmo candidato por si escolhido.

Num texto publicado esta manhã no Twitter, o antecessor de Macron afirmou que, dada a importância destas eleições, decidiu abdicar do seu direito de voto secreto e anunciar a sua escolha, a que considera mais acertada para o país.

"Votarei em Emmanuel Macron porque acredito que ele tem a experiência necessária diante de uma grave crise internacional que é mais complexa do que nunca, porque seu projeto económico coloca a promoção do trabalho no centro de todas as suas prioridades, porque seu compromisso Europeu é claro e inequívoco", detalhou o antigo chefe de Estado francês.

Sarkozy apontou ainda que Macron “é o único em condições de agir" e que não se pode errar ao escolher "clareza e consistência”.

Emmanuel Macron e Marine Le Pen seguem para a segunda volta das presidenciais francesas disputada no dia 24 de abril. Antes desta, está marcado um debate entre ambos para dia 20 de abril.

Segundo sondagens realizadas após a primeira volta, Macron é o favorito à vitória contando entre 51% e 54% das intenções de voto contra 46% a 49% para Le Pen.