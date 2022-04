Justiça britânica autoriza extradição de Julian Assange para os EUA

Um juiz britânico aprovou formalmente, esta quarta-feira, a extradição de Julian Assange para os Estados Unidos, onde vai enfrentar acusações de espionagem. A decisão será agora enviada para o Governo do Reino Unido, que irá tomar uma decisão.

O anúncio surge depois de o Supremo Tribunal do Reino Unido ter recusado, em março, o recurso de Julian Assange contra a decisão de extradição para os Estados Unidos. Citada pela Associated Press (AP), a mais alta instância judicial britânica justificou a decisão com a falta de “argumentação plausível”.

Mesmo assim, Assange ainda não esgotou todas as opções legais. A defesa tem agora quatro semanas para recorrer ao Supremo Tribunal britânico.

Assange, de 50 anos, está desde 2019 na prisão de alta segurança Belmarsh, em Londres. Antes da detenção passou sete anos na embaixada do Equador em Londres para evitar a extradição para a Suécia, onde enfrentava acusações de abuso sexual. Em novembro de 2019, a Justiça sueca deixou ‘cair’ estes crimes.