Socialistas suíços relançam debate sobre entrada da Suíça na UE

O Partido Socialista (PS) da Suíça anunciou, esta quarta-feira, o relançamento da sua campanha para a entrada do país na União Europeia (UE), motivado pelo actual conflito na Ucrânia e pela dificuldade do país em negociar um novo acordo-quadro com Bruxelas.

"A situação mudou drasticamente desde 24 de Fevereiro [início da invasão russa na Ucrânia] e é uma prioridade absoluta que apoiemos todas as tendências democratizantes no continente, incluindo a União Europeia", disse o copresidente do PS, Cedric Wermuth, à televisão nacional RTS.

O PS, tradicional membro do Conselho Federal Suíço (executivo) há décadas, propõe uma estratégia de aproximação com a UE em três fases que começaria por volta de 2023, aumentando a cooperação suíça com programas comunitários como Horizon Europe ou Erasmus.

Isso seria seguido por um acordo de cooperação económica até 2028 e, posteriormente, negociações com Bruxelas para uma possível adesão, que os setores mais otimistas do partido veem como possível no final da década, embora outros estejam mais inclinados a esperar 20 anos.

Embora dentro do PS houvesse setores contrários à aproximação com a UE, estes alinharam recentemente com a fação pró-europeia, considerando que a UE tem moderado as tendências liberais que precederam a crise de 2008 e também oferece vantagens para cooperação em matérias como o meio ambiente e investigação.

O mais recente inquérito de opinião sobre uma possível entrada na UE, realizada em 2020, concluiu que na Suíça apenas 7% da opinião pública é a favor de tal adesão, embora na opinião de Wermuth "as coisas estejam a mudar devido à crise ucraniana".

Desde 1960, a Suíça é membro fundador da European Free Trade Association (EFTA), nascida como alternativa à então Comunidade Económica Europeia, mas que atualmente inclui apenas, além da Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein.