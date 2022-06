Governo sul-africano denuncia explosão de crimes violentos

O ministro dos Assuntos Internos da África do Sul denunciou, esta sexta-feira, uma explosão de crimes violentos num país que já se encontra entre os mais perigosos do mundo.

“Os primeiros três meses do ano foram violentos, brutais e perigosos para muitos sul-africanos", disse o ministro Bheki Cele, durante uma conferência de imprensa.

No primeiro trimestre do ano foram mortas 6.803 pessoas, um aumento de 22,2% em comparação com o mesmo período do ano passado.

As crianças foram particularmente afetadas por estes homicídios, com 306 vítimas (mais 37,2%), observou.

O número de crimes de natureza sexual aumentou em 13,7%, com 10.818 violações, enquanto o número de raptos mais do que duplicou, com 3.306 casos, disse o ministro.

"Nada pode justificar números tão terríveis", lamentou o ministro, comprometendo-se a limpar as fileiras da polícia de elementos corruptos, reforçar o equipamento dos seus serviços e a melhorar as relações com algumas comunidades que preferem criar milícias para garantir a sua segurança.

"A polícia por si só não ganhará a guerra contra o crime. Precisamos de uma parceria mais forte com as comunidades, baseada numa relação de confiança", disse o ministro.