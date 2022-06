Exército do Mali efectiva saída do G5 Sahel a 30 de Junho

O Exército do Mali notificou o G5 Sahel que a sua saída da organização e da força conjunta de combate ao extremismo islâmico na região, anunciada em Maio, entrará em vigor em 30 de Junho.

"Como parte do cumprimento da decisão política [de 15 de Maio], tenho a honra de comunicar a decisão que dá por finda a participação do pessoal maliano nos teatros de operações ocidental e central a partir de 30 de Junho de 2022", disse o chefe do Estado-Maior do Exército do Mali, Oumar Diarra.

O líder militar maliano acrescentou estarem em curso "disposições para repatriar os efetivos envolvidos", os quais retomarão as suas funções nas forças armadas do país a partir de 01 de Julho", segundo o portal de notícias aBamako.

O porta-voz do executivo de transição do Mali, Abdoulaye Maiga, afirmou que a decisão foi adotada devido à recusa do órgão em garantir-lhe a presidência devido à situação política resultante dos dois golpes de Estado, em Agosto de 2020 e Maio de 2021, que colocaram os militares no poder.

Maiga salientou que a recusa em aceitar que o Mali exercesse a presidência da organização composta também pela Mauritânia, Chade, Níger e Burkina Faso "representa uma violação de uma decisão adotada pela instituição e os textos básicos do G5 Sahel".

Depois disso, o Presidente do Níger, Mohamed Bazoum, considerou que o G5 Sahel "está morto" face à saída do Mali e defendeu que os países ocidentais "têm de fazer mais sacrifícios" na luta contra os grupos extremistas islâmicos nesta região do continente africano.

As tensões aumentaram nos últimos meses devido ao anúncio da junta militar maliana em prolongar o processo de transição e adiar as eleições marcadas para fevereiro, em plena troca de acusações entre Paris e Bamaco sobre o empenho nos esforços antiterroristas e a presença de mercenários do grupo privado russo Wagner.

Nesse contexto, os governos da França e demais países europeus que participam e colaboram com a operação Barkhane e a Força Takuba, além do Canadá, anunciaram em fevereiro a retirada dos seus efetivos do Mali, para onde foram destacadas para ajudar Bamaco na luta contra o extremismo islâmico.