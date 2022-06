Acidente de canoa coma mais de 100 pessoas provoca 14 mortos junto ao Senegal

Pelo menos 14 pessoas morreram quando uma canoa com mais de 100 pessoas que viajavam com a intenção de chegar às Ilhas Canárias (Espanha) irregularmente se virou, segunda-feira, ao largo da costa do Senegal, segundo a imprensa local.

O acidente ocorreu perto de Kafountine, uma cidade costeira no departamento de Bignona, na região sul de Ziguinchor, e, segundo o governador de Ziguinchor, Guédj Diouf, a embarcação virou-se devido a um incêndio, que alegadamente começou por alguém que fumava dentro do barco. "Há frequentemente combustível nestes barcos", disse, observando que uma pessoa foi "gravemente ferida por queimaduras" e internada no hospital regional em Ziguinchor. Diouf salientou também que foi aberta uma investigação para encontrar os responsáveis pela partida do barco e que as operações de busca continuam à procura de mais corpos ou sobreviventes. O Senegal é um dos países prioritários para prevenir a migração irregular para a Europa, através da rota atlântica, que foi reativada nos últimos meses de 2020, com centenas de jovens a regressarem às canoas devido ao encerramento das fronteiras terrestres por causa da covid-19 e a dificuldades económicas agravadas pela pandemia. Em 2006, durante a chamada "crise do cayuco", termo latino-americano para as canoas, mais de 32.000 pessoas chegaram às Ilhas Canárias em barcos de pesca tradicionais, principalmente do Senegal, Mauritânia e Marrocos.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.