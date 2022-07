Filha de Eduardo dos Santos vai apresentar queixa por negligência médica

Tchizé dos Santos, filha de José Eduardo dos Santos, suspeita dos eventos de 23 de Junho que levaram ao internamento do antigo presidente angolano, motivo pelo qual deverá apresentar queixa por negligência médica entre esta sexta-feira e amanhã, segundo avança a CNN Portugal.

Em causa está o tratamento prestado ao pai no Centro Médico Teknon, em Barcelona, onde Eduardo dos Santos está nos cuidados intensivos há cerca de uma semana.

A estação de televisão adianta ainda que Tchizé irá também pedir uma segunda opinião médica sobre o estado do pai e a decisão de desligar as máquinas de suporte de vida.

Segundo a advogada, a opinião dos clínicos e filhos é não desligar as máquinas.

Refira-se que a família do antigo chefe de Estado pediu hoje respeito pela sua privacidade num momento em que se mantém "crítico e delicado" o quadro clínico.

Recorde-se que, no dia 23 de Junho, em Barcelona (Espanha), José Eduardo dos Santos sofreu uma paragem cardiorrespiratória, tendo sido socorrido por uma equipa médica e encaminhado para um hospital naquela cidade.

A equipa médica "continua a monitorizar o seu estado de saúde e as complicações neurológicas que resultaram da paragem cardiorrespiratória", tendo vindo "a realizar exames adicionais, sendo crítico e delicado o seu quadro clínico", esclareceu a família em comunicado.

A "família continua a acompanhar, em permanência, toda a evolução do estado de saúde do engenheiro José Eduardo dos Santos, juntamente com a equipa médica" e agradece todas as mensagens de carinho, apoio e as orações que tem recebido".

Contudo, "solicita que, neste momento tão difícil, seja respeitada a sua privacidade", pode ler-se no comunicado, que foi distribuído um dia depois de o ministro das Relações Exteriores de Angola, Téte António, ter visitado a unidade de saúde, em Barcelona.