Países membros da NATO assinaram protocolos de adesão de Suécia e Finlândia

Os 30 embaixadores da NATO assinaram esta terça-feira, em Bruxelas, os protocolos de adesão da Suécia e da Finlândia, que terão de ser ratificados por cada um dos membros da Aliança, anunciou a organização.

A Suécia e a Finlândia deram esta terça-feira mais um importante passo na sua adesão à NATO, com a assinatura do protocolo de adesão à Aliança. Os documentos foram assinados na presença dos chefes da diplomacia da Suécia, Ann Linde, e da Finlândia, Pekka Haavisto, na sede da NATO, a sigla em inglês da Organização do Tratado do Atlântico Norte.

"A assinatura dos protocolos de adesão lança o processo de ratificação em cada um dos países membros", disse o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, antes da cerimónia.

A partir de agora, os estados membros da Aliança vão proceder à ratificação do processo.

O protocolo assinado hoje significa que Helsínquia e Estocolmo podem participar nas reuniões e ter maior acesso aos dados dos serviços secretos da NATO, mas não estão protegidos pelo Artigo 55, que estipula que um ataque a qualquer membro significa um ataque a todos.

O acordo foi facilitado pelo Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, e terminou um bloqueio de um mês por Ancara, abrindo o caminho para os dois novos membros da organização.

“Hoje demonstrámos mais uma vez que esta é uma aliança aberta à entrada de novos parceiros”, disse Stoltenberg, sublinhando que esta “foi uma escolha independente e livre dos finlandeses e suecos, com a consciência de que com a sua entrada estariam mais seguros e fortes”, sublinhou.

