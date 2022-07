Ex-primeiro ministro japonês morreu após ataque em comício

Shinzo Abe, de 67 anos, foi atingido a tiro durante uma acção de campanha do Partido Liberal Democrático (PLD) na cidade japonesa de Nara. Foi detido um suspeito, um ex-militar.

O antigo primeiro-ministro japonês Shinzo Abe morreu esta sexta-feira, depois de ter sido alvo de um ataque durante um comício na cidade de Nara. Não resistiu aos ferimentos após ser alvejado pelas costas.

Uma fonte oficial do Partido Liberal Democrático (PLD), de Shinzo Abe, citada pela estação de televisão NHK, referiu que "o ex-primeiro-ministro morreu num hospital na cidade de Kashihara, Nara, onde estava a receber tratamento médico. Tinha 67 anos".

Shinzo Abe participava num comício eleitoral do Partido Liberal Democrático (PLD) para as eleições parlamentares de 10 de Julho, quando foi baleado, informaram a emissora estatal NHK e a agência noticiosa Kyodo.

As autoridades detiveram um suspeito pelo ataque ao antigo chefe do governo japonês, que foi hospitalizado em estado grave, acabando por não resistir aos ferimentos.

Yamagami Tetsuya, originário de Nara, foi detido no local do atentado, enquanto segurava uma arma com a qual terá disparado dois tiros contra o antigo líder japonês.

Segundo fontes do Ministério da Defesa japonês, o alegado agressor trabalhou no ramo naval das Forças de Auto-defesa por três anos, até 2005.

Abe, de 67 anos, foi transportado de ambulância para um hospital perto da estação Kintetsu Yamato-Saidaiji, acrescentou o jornal Yomiuri Shimbun.

Um repórter desta publicação diária disse que, após ouvir o som de um disparo, o ex-primeiro-ministro caiu no chão inconsciente. Vários meios de comunicação social relataram que Abe terá sido alvejado pelas costas.