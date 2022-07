Brasil perto de fechar acordo com Rússia para comprar gasóleo mais barato

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse esta segunda-feira que o país está muito perto de fechar um acordo com a Rússia para a compra de gasóleo a um preço muito mais baixo, está a noticiar a Reuters.

O chefe de Estado brasileiro não deu quaisquer detalhes a este propósito. O mesmo aconteceu com o seu gabinete e com o Ministério de Minas e Energia do Brasil, que não responderam ainda aos pedidos de comentário.

De recordar que Bolsonaro mantém uma amigável relação com o homólogo russo, Vladimir Putin, o que parece ter facilitado o negócio.

Ainda assim, segundo a Reuters, não ficou ainda claro de que forma o Brasil pode adquirir gasóleo proveniente da Rússia sem enfrentar as sanções ocidentais, impostas a Moscovo por causa da sua invasão da Ucrânia.

Apesar das súplicas norte-americanas, Bolsonaro viria mesmo a encontrar-se com o presidente russo poucos dias antes do início da guerra - tendo vindo, desde então, a afirmar que a sua relação com Putin permitiu ao Brasil manter o acesso a fertilizantes que são cruciais para o sector do agronegócio do país.

De salientar que os elevados preços dos combustíveis no país têm vindo a prejudicar as esperanças de Bolsonaro quanto a uma reeleição em Outubro, mês para o qual estão marcadas as eleições presidenciais. Isto porque, neste momento, o líder da extrema-direita prossegue atrás nas sondagens face ao antigo chefe de Estado Lula da Silva, mais à esquerda no espetro político.

Para além do presidente, em Outubro serão também escolhidos os governadores dos 27 estados do país, membros das câmaras legislativas estaduais e membros da câmara alta e da câmara baixa do parlamento.