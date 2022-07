Onda de calor faz 360 mortos em Espanha, 123 na sexta-feira

As altas temperaturas em Espanha, registadas nos primeiros seis dias da onda de calor que o país viveu, de 10 a 15 de julho, fizeram 360 mortos, dados do Ministério da Saúde espanhol.

No primeiro dia da onda de calor, domingo 10 de julho, houve 15 mortos devido às condições climatéricas. Contudo, sexta-feira foi o dia em que se contabilizaram mais mortes num dia, registando-se 123, relata a estação de televisão espanhola Telecinco.

Desde domingo que o número de mortos tem vindo a subir devido a temperatura excessiva, tendo-se registado 28 na segunda-feira. Número que aumentou para 41 na terça-feira e para 60 na quarta-feira.

Quinta-feira ficou marcada como um dos piores dias da onda de calor com 93 mortos e temperaturas próximas dos 45ºC em alguns municípios, como nos vales do Tejo, Guadiana e Guadalquivir; 42ºC no vale do Minho e 41ºC no vale do Ebro e na zona central.