Rússia afirma que ataque a Odessa não afecta exportação de cereais

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, negou, esta segunda-feira, que os ataques com mísseis em Odessa possam ter impacto na exportação de cereais. Sublinhe-se que a Ucrânia denunciou, no sábado, um ataque russo ao porto comercial de Odessa, essencial para a exportação de cereais pelo Mar Negro, horas após o acordo assinado com a Rússia.

Kremlin defende que “estes ataques estão ligados exclusivamente a infraestruturas militares”. Num primeiro momento, a Rússia negou a autoria, mas viria a confirmar um ataque a uma “infraestrutura militar no porto de Odessa”. Agora Peskov defende, à semelhança do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, que “estes ataques estão ligados exclusivamente a infraestruturas militares” e “não estão de qualquer forma relacionados com as infraestruturas utilizadas para a exportação de cereais”. “Isto não deverá afectar - e não afectará - o início das exportações”, garantiu em conferência de imprensa. Sobre o ataque, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenksy, considerou que a Rússia “encontra sempre uma forma de quebrar as suas promessas” e afirmou que destruíram a possibilidade de diálogo ou de um acordo com Moscovo. Já o governo ucraniano, acusou a Rússia de “cuspir na cara” da ONU e da Turquia e defendeu que o Kremlin deve assumir "toda a responsabilidade" se o acordo alcançado na sexta-feira em Istambul, entre Kyiv e Moscovo, for quebrado.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.