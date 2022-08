OMS receia um novo surto de ébola na República Democrática do Congo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou hoje que as autoridades sanitárias da República Democrática do Congo (RDCongo) estão a investigar um provável novo surto de Ébola na província do Kivu do Norte, no nordeste do país.

O Laboratório Nacional de Investigação Biomédica congolês está a processar amostras que chegaram de um paciente que morreu na semana passada, depois de ter apresentado sintomas da doença. "Enquanto os testes estão a ser realizados, a OMS já está no terreno a apoiar os profissionais de saúde na investigação deste caso e na preparação para um eventual ressurgimento" da doença, anunciou a organização. Estão igualmente a ser desenvolvidos esforços para localizar pessoas que tiveram contacto com o paciente morto para detetar se apresentam quaisquer sintomas. A organização indicou ainda que irá fazer por assegurar que as pessoas necessitadas terão acesso aos tratamentos recomendados, baseados numa tecnologia que envolve a utilização de anticorpos monoclonais. Estes medicamentos, considerados um avanço no combate à doença, que tem uma taxa de mortalidade entre 60% e 80%, têm um custo elevado. Os últimos surtos de Ébola foram comunicados em 2021 na Guiné-Conacri e na RDCongo, embora o surto mais grave da história se tenha desenvolvido até à escala de uma epidemia que se espalhou pela África Ocidental entre 2014 e 2016, período durante o qual causou mais de 11.000 mortes.

