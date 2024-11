Edição 1199

Destaque de manchete nesta edição do Expresso das Ilhas para a campanha eleitoral e a dinâmica económica que dela resulta.

As campanhas eleitorais mobilizam mais do que ideias e votos. Este período converte-se num motor económico temporário, gerando oportunidades de emprego e rendimentos em diversos sectores. Activistas contratados, carros alugados, equipamentos de som, gráficas e serviços de alimentação são apenas algumas das áreas impulsionadas por esta dinâmica.

Também em destaque está a entrevista com o ministro das Finanças, Olavo Correia.

Entre quarta e sexta-feira, no Parlamento, o Orçamento de Estado para o próximo ano é discutido na especialidade.

O Ministro das Finanças, em entrevista ao Expresso das Ilhas, diz que há espaço para acomodar propostas dos outros partidos, mas Olavo Correia deixa também o aviso: o orçamento tem de ser equilibrado e, no essencial, ilustra o programa do governo.

Na capa desta semana abordamos também o futuro do sector bancário em Cabo Verde.

“Cabo Verde: Os Bancos em Revista 2024” é a nova publicação da PD Consult – apresentada esta quarta, às 9h00, no Auditório da Câmara de Comércio de Barlavento, em São Vicente. O estudo, tem como objetivos: analisar a performance dos bancos em Cabo Verde, incluindo evolução comparada de indicadores relevantes nos últimos 8 anos, análises de tendências, opinião de clientes através de inquérito amostral, e entrevistas aos líderes de cada banco.; e contribuir para um conhecimento mais detalhado do sector bancário em Cabo Verde, como explica ao Expresso das Ilhas Paulino Dias, presidente executivo da PD Consult.

Realce igualmente para a entrevista com a nova Representante Residente do Grupo Banco Mundial em Cabo Verde.

A presença do Banco Mundial em Cabo Verde vai mudar. Indira Campos a nova representante da instituição no país explica, nesta entrevista ao Expresso das Ilhas, as alterações na actuação do BM, mas também o que vai permanecer inalterado.

A polémica em torno do ilhéu de Santa Maria, na Praia, volta à capa do Expresso das Ilhas.

Governo anunciou esta segunda-feira, no Boletim Oficial, a resolução da Convenção de Estabelecimento e respectiva Adenda celebradas com a MLD assim como a Concessão do ilhéu de Santa Maria. O Estado reverte, assim, a concessão e acusa o promotor de violação “de forma flagrante e reiterada das obrigações previstas”.

A ler, igualmente, os artigos de opinião ‘Mais uma proposta política’ de Frei Silvino Benetti e Dom Ildo Fortes e ‘A Aventura da Filosofia: Autores e Ideias” de Carlos Belino Sacadura.