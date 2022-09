Morreu a rainha de Inglaterra

A Rainha Isabel II, o monarca que mais tempo ocupou o trono do Reino Unido, morreu em Balmoral aos 96 anos, depois de ter reinado durante 70 anos.

A sua família reuniu-se na sua propriedade escocesa depois de as preocupações com a sua saúde terem aumentado durante esta quinta-feira.

Rainha desde 1952, Isabel II testemunhou uma enorme mudança social no seu país.

Com a sua morte, o seu filho mais velho, Carlos, o antigo Príncipe de Gales, liderará o país em luto como novo Rei e Chefe de Estado de 14 países da Commonwealth.

Numa declaração, o Palácio de Buckingham afirmou: "A Rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O Rei e a Rainha Consorte permanecerão em Balmoral esta noite e regressarão a Londres amanhã".

Todos os filhos da Rainha viajaram para Balmoral, perto de Aberdeen, na Escócia, depois de os médicos terem colocado a Rainha sob supervisão médica.

O seu neto, o Príncipe William, também está lá, com o seu irmão, o Príncipe Harry, a caminho.

O mandato da Rainha Isabel II como chefe de estado abrangeu a austeridade do pós-guerra, a transição do império para a Commonwealth, o fim da Guerra Fria e a entrada - e retirada - do Reino Unido para a União Europeia.

O seu reinado abrangeu 15 primeiros-ministros, começando por Winston Churchill, nascido em 1874, e incluindo Liz Truss, nascida 101 anos depois, em 1975, e nomeada pela Rainha no início desta semana.

Ela realizou audiências semanais com os seus primeiros-ministros durante todo o seu reinado.

Na terça-feira, a rainha recebeu na sua residência escocesa o primeiro-ministro cessante, Boris Johnson, que foi apresentar a sua demissão, e depois Liz Truss, a quem nomeou oficialmente primeira-ministra.

Imagens divulgadas pelo palácio mostraram a Rainha, sorridente e apoiada numa bengala, apertando a mão à nova líder, que se tornou a 15.ª chefe de governo no reinado de 70 anos.

Desde que foi internada no hospital há quase um ano para testes não especificados, a Rainha vinha a aparecer cada vez mais raramente, mostrando um declínio na saúde.

Nos últimos meses, Isabell II vinha a delegar cada vez mais deveres ao filho Carlos, herdeiro da coroa, que em maio fez a abertura de Estado do Parlamento, pela primeira vez naquela que é uma das principais funções constitucionais da monarca.

A Rainha nasceu Elizabeth Alexandra Mary Windsor, em Mayfair, Londres, a 21 de Abril de 1926.

A bandeira do Reino Unido foi colocada a meia-haste no Palácio de Buckingham.