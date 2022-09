Somália anuncia morte de "mais de cem" membros do grupo Al Shebab

O Governo somali disse no domingo que "mais de cem" membros do grupo fundamentalista islâmico Al Shebab foram mortos em recentes operações antiterrorismo em várias partes do país.

Numa declaração, o executivo também disse que "20 localidades" foram apreendidas aos rebeldes nos estados de Galmudug (centro), Hirshabelle (sul) e Sudoeste (sul). As operações foram realizadas pelo Exército Nacional da Somália com o apoio das forças de segurança regionais e das comunidades locais, acrescentou a declaração oficial, sem especificar o período de tempo da ofensiva. O Presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, declarou a 23 de Agosto uma "guerra total" para "eliminar" o Al Shebab depois de os terroristas terem tomado um popular hotel da capital, Mogadíscio, durante 30 horas, matando 21 pessoas. "Anuncio uma guerra total contra o Al Shebab e apelo ao povo somali para que apoie estas operações, trabalhando com as nossas tropas para eliminar o inimigo", disse o Presidente. O Al Shebab, um grupo filiado desde 2012 na rede Al-Qaida, realiza frequentemente ataques terroristas na capital somali e noutros locais da Somália para derrubar o governo central e instalar à força um estado islâmico Wahhabi (ultra-conservador). O Al Shebab também controla partes da Somália, especialmente zonas rurais no centro e sul, e ataca países vizinhos como o Quénia e a Etiópia. A Somália encontra-se em estado de guerra e caos desde 1991, quando o ditador Mohamed Siad Barre foi derrubado, deixando o país sem um governo eficaz e nas mãos de milícias e senhores da guerra islâmicos.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.