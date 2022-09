Pelo menos 9 mortos e 32 feridos em ataque iraniano no Curdistão

Pelo menos nove pessoas foram mortas e 32 ficaram feridas num ataque com mísseis e 'drones' efectuado hoje pelo Irão no Curdistão iraquiano contra grupos da oposição iraniana curda, indicou o Ministério da Saúde do Governo regional curdo.

O ataque iraniano atingiu Koya, 65 quilómetros a leste de Irbil, indicou Soran Nuri, membro do Partido Democrático do Curdistão iraniano.

O grupo, conhecido pelo acrónimo KDPI, é uma força da oposição armada de esquerda ilegalizada no Irão.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Iraque e o Governo regional do Curdistão condenaram os ataques.

A agência estatal iraniana IRNA indicou que a Guarda Revolucionária atingiu bases no norte do Iraque do grupo separatista com "mísseis de precisão" e "'drones' [aeronaves não tripuladas] suicidas".

Os 'drones' iranianos atingiram uma base militar, edifícios, escritórios e outras áreas em redor de Koya, indicou Soran Nuri, membros do KDPI, que também se referiu ao prosseguimento dos ataques.

Na sequência da primeira série de ataques, o Irão bombardeou de seguida sete posições em Qala, um bastião do grupo e onde está sediada a liderança do partido, indicou à agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP) um responsável do KDPI.

Na capital iraquiana, Bagdad, o Ministério dos Negócios Estrangeiros indicou que vai convocar o embaixador do Irão para protestar contra estes ataques, segundo informou um porta-voz.

"O embaixador do Irão será convocado com urgência, para lhe ser entregue uma carta de protesto com conteúdo muito duro e relacionado com os bombardeamentos" efetuados por Teerão, indicou o porta-voz da diplomacia iraquiana, Ahmed al-Sahaf, num curto comunicado.