Pelo menos 14 civis mortos em ataque de rebeldes no leste da RDCongo

Um ataque perpetrado no sábado por alegados membros das rebeldes Forças Democráticas Aliadas (ADF, na sigla em inglês) na província de Ituri, no leste da República Democrática do Congo (RDCongo), provocou pelo menos 14 mortos, disse hoje fonte local.

Segundo Lingasa Benago, presidente da sociedade civil em Banyali-Tchabi, "as ADF fizeram ma incursão e massacraram civis", acrescentando que "o balanço provisório aponta para 14 civis mortos, incluindo duas mulheres, além de muitos feridos e desaparecidos". Os rebeldes, "depois de executarem as pessoas, incendiaram 36 casas e saquearam bens da população", disse Benago, citado pelo portal de notícias da RDCongo 7sur7. O total de mortos foi confirmado pelo chefe administrativo, Babanilau Étienne. As ADF são um grupo ugandês criado na década de 1990, especialmente activo no leste da RDCongo e acusado do massacre de centenas de civis nesta área do país. O grupo sofreu uma cisão em 2019 depois de Musa Baluku -- sancionado pelas Nações Unidas e pelos Estados Unidos -- ter jurado fidelidade ao grupo extremista Estado Islâmico na África Central (ISCA, no acrónimo em inglês), sob cuja bandeira opera desde então. A RDCongo e o Uganda assinaram um acordo de defesa em Dezembro para realizar operações conjuntas no leste da RDCongo.

