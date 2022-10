UE apoia com 200 mil euros combate ao surto de Ébola no Uganda

A União Europeia (UE) mobilizou hoje um financiamento de urgência no valor de 200 mil euros à Cruz Vermelha do Uganda para fazer face à subida do número de casos de Ébola no país.

Este financiamento responde a um pedido urgente de ajuda e destinam-se a apoiar ações da Cruz Vermelha abrangendo 2,7 milhões de pessoas, numa altura em que as autoridades do Uganda reportaram mais de 40 casos de infecção pelo vírus Ébola nas últimas semanas. A epidemia está confirmada na região de Mubende e há outros cinco distritos em risco. Em Setembro, o Ministério da Saúde ugandês anunciou ter identificado um caso de Ébola no país, causado por uma estirpe para a qual não há ainda vacina. Em 1 de Outubro, contabilizavam-se já 41 casos confirmados e 29 mortes - nove de Ébola e as outras suspeitas de terem sido causadas pelo vírus.

