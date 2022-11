França envia dois helicópteros para o Níger para combate ao terrorismo

O Governo francês entregou dois helicópteros 'Gazelle' ao Níger como parte da cooperação bilateral na luta contra o terrorismo, dias após a formalização do fim da operação Barkhane, que implica uma reestruturação do seu destacamento militar no Sahel.

Segundo a agência noticiosa estatal nigerina ANP, a entrega teve lugar na 101.ª base aérea da capital, Niamey, um evento em que participaram o ministro da Defesa nigerino, Alkassoum Indatou, e o embaixador francês, Sylvain Itté.

A recepção das aeronaves e outro equipamento de acompanhamento permitirá operacionalizar novas bases abertas pelo Exército do Níger para reforçar as operações contra o terrorismo no país africano.

A este respeito, o ministro da Defesa nigerino salientou que a cooperação com França "apoia e acompanha" as forças de segurança na "melhoria das suas capacidades". "Há uma década, a faixa Sahel-Saara vive uma insegurança caracterizada por atos terroristas contra as forças de segurança e a população", denunciou.

Indatou disse ainda que estes atos "perturbam em grande medida as atividades económicas da região e as atividades tradicionais de subsistência das populações nas áreas afetadas", antes de sublinhar que "o apoio da força aérea é decisivo" na luta contra o terrorismo.

O embaixador francês, por sua vez, salientou que os materiais entregues valem cerca de 4,2 milhões de euros e "fazem parte de um plano de equipamento validado pelos dois exércitos". "A cooperação que nos une em matéria de defesa vai além do projeto de helicóptero 'Gazelle'", continuou.

"A França apoia o Níger na disponibilização de meios adequados e no apoio ao plano para um aumento sem precedentes do número de tropas nas forças armadas nigerinas", afirmou, argumentando que "faz parte da filosofia dos programas de cooperação militar".

O país enfrenta uma ameaça terrorista no oeste pela filial da Al-Qaida no Mali, do Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos (Jnim, no acrónimo em inglês), e do Estado Islâmico no Grande Saara (ISGS).

Do mesmo modo, a região de Diffa, banhada pelo lago Chade, é palco de ataques relativamente frequentes do Boko Haram e do seu grupo dissidente, o Estado Islâmico na África Ocidental (Iswap).