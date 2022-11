Secretário da Defesa dos EUA e homólogo chinês reúnem-se no Camboja

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, encontrou-se hoje com o homólogo chinês, Wei Fenghe, no Camboja, no momento em que os dois países procuram conter as tensões políticas.

A reunião, à margem de uma conferência de ministros da Defesa, em Siem Reap, foi a primeira entre Austin e Wei desde Junho e depois da visita da líder da Câmara dos Representantes no Congresso norte-americano, Nancy Pelosi, a Taiwan, ilha reivindicada por Pequim. A China considerou a visita de Pelosi, no início de Agosto, como uma grande provocação. Desde então, a China e os Estados Unidos têm tentado aliviar o clima tenso, com múltiplas iniciativas diplomáticas. A 14 de Novembro, os Presidentes norte-americano e chinês, Joe Biden e Xi Jinping, respectivamente, reuniram-se durante três horas numa cimeira do G20 na ilha indonésia de Bali, no primeiro encontro presencial entre os líderes das duas maiores economias do mundo. Seguiu-se uma reunião entre Xi Jinping e a vice-Presidente dos EUA, Kamala Harris, na Cimeira Ásia-Pacífico em Banguecoque. Harris reforçou a mensagem de Biden de que os dois países devem "manter linhas de comunicação abertas para gerir responsavelmente a competição" entre ambos. De acordo com a imprensa estatal chinesa, Xi disse a Harris que o encontro com Biden foi "estratégico e construtivo", e de "grande significado para o rumo das relações sino-americanas" no futuro.

