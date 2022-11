Angola. Explosão de minas mata uma pessoa e fere outra em Cuando Cubango

A explosão de uma mina antitanque e de um projéctil não identificado provocou um morto e um ferido, no município do Cuito Cuanavale, província do Cuando Cubango, Angola, no fim de semana, informou hoje o serviço de bombeiros local.

Segundo o porta-voz dos Serviços de Protecção Civil e Bombeiros, Albano Cutarica, citado pela rádio pública angolana, o primeiro acidente vitimou uma mulher, de 33 anos, quando se encontrava num campo ao serviço de uma empresa de desminagem. Já o segundo caso envolveu um homem, de 31 anos, que realizava corte de ferros num tanque de guerra obsoleto, estando ainda por identificar o tipo de projéctil que o atingiu, que lhe causou "ferimentos consideráveis". Os acidentes com minas em Angola ainda são recorrentes, devido a mais de três décadas de guerra, com vários intervenientes, sendo vários os operadores de organizações não-governamentais e do Estado angolano, que, no terreno, desenvolvem acções de desminagem.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.