Pelo menos 17 mortos e mais de 90 feridos em nevões no Japão

Pelo menos 17 mortos e mais de 90 feridos é o balanço dos nevões registados um pouco por todo o Japão, onde centenas de casas ficaram sem energia, disseram hoje as autoridades.

O último balanço dava conta de 14 mortos e mais de 50 feridos na sequência da forte queda de neve no Japão, nos últimos dias, particularmente nas zonas montanhosas, desde Hokkaido, no norte, até à ilha de Kyushu, no sul do arquipélago.

Até sábado tinham já morrido 11 pessoas, mas nova queda de neve durante o Natal elevou o número de mortos para 17 e de feridos para 93, indicou a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres japonesa.

Muitas das vítimas, na maioria idosos, foram encontradas soterradas quando removiam neve, o que levou as autoridades a pedir aos residentes para serem cautelosos nessas actividades e a não trabalharem sozinhos.

Muitas partes do nordeste do Japão registaram três vezes mais o nível médio de queda de neve para esta estação.

A neve forte derrubou uma torre de transmissão de electricidade em Hokkaido, deixando cerca de 20 mil casas sem energia na manhã de Natal, embora a electricidade tenha sido restaurada na maioria das áreas mais tarde nesse dia, de acordo com o Ministério da Economia e da Indústria japonês.

Dezenas de comboios e voos foram também suspensos no norte do Japão até domingo, mas a maioria destes serviços foram já retomados, indicou o Ministério dos Transportes nipónico.